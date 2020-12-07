Около 3,3 млрд рублей направят в Тверской области на развитие районных больниц

ТАСС, 7 декабря. Власти Тверской области с 2021 года начинают реализацию программы модернизации первичного звена системы здравоохранения региона. На ремонт районных больниц, строительство детских поликлиник и покупку машин скорой помощи и медоборудования до 2023 года будет направлено более 3,3 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"С 2021 года в Тверской области начнется реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Она включает в себя приведение в порядок центральных районных больниц, строительство детских поликлиник, приобретение машин скорой помощи и медицинского оборудования. В целом в проекте областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на реализацию программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения предусмотрено более 3,3 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году запланирован капремонт центральных больниц в Конаковском и Ржевском районах, взрослой и детской поликлиник в Осташковской больнице. До 2023 году в 20 муниципальных образованиях установят 31 фельдшерско-акушерский пункт, еще в девяти районах откроют 14 врачебных амбулаторий. "Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике. Большую роль в повышении качества медпомощи в регионе является укрепление материально-технической базы учреждений", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

При поддержке областного бюджета, отметили в пресс-службе, предусмотрена закупка оборудования и проведение ремонтов еще в ряде медучреждений, не относящихся к первичному звену, поддержка медицинских кадров, обеспечение работы в регионе санитарной авиации.