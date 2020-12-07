В Новгородской области открыли первый ресурсный центр добровольчества

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Первый ресурсный центр для развития добровольчества открыли в Новгородской области в понедельник, на его создание регион получил более 5 млн рублей федеральной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Региональный ресурсный центр развития добровольчества создан на базе Областного дома молодежи [в Великом Новгороде]. Задача специалистов центра - оказание помощи волонтерскому движению: методическое сопровождение, организация региональных мероприятий, обучения, реализация федеральных проектов в сфере добровольчества", - говорится в сообщении.

Ресурсный центр создали на средства федеральной субсидии в размере 5,1 млн рублей, которую Новгородская область в числе 37 регионов получила в прошлом году. На эти средства привели в порядок помещения дома молодежи, отведенные под центр, оснастили их мультимедийной техникой, которую волонтеры смогут использовать для проведения своих мероприятий.

Основная цель этого ресурсного центра - объединение добровольческих ресурсов и создание условий для развития добровольчества в регионе. По информации пресс-службы правительства области, в 2021 году межмуниципальные ресурсные центры для развития добровольчества создадут в Боровичском, Валдайском и Старорусском районах региона.