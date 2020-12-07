Bild: власти ФРГ планируют ввести жесткий карантин после Рождества

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель планирует ввести жесткий карантин после Рождества, значительно усилив существующие меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, власти обсуждают вариант, при котором с 27 декабря по 3 или 10 января "будет закрыто все, за исключением супермаркетов". В планах также начать на неделю раньше школьные каникулы и продлить их также на одну неделю.

"Мы должны снизить число [новых заражений]. Решение [об ужесточении мер] следует принять до Рождества", - приводит Bild слова Меркель, сказанные на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Как заявила канцлер, не следует "полагать, что все само по себе пойдет на спад".

Как отмечает Bild, Меркель намерена как можно скорее принять соответствующие решения. Тем не менее, не исключено, что ее планы натолкнутся на сопротивление премьер-министров ряда федеральных земель ФРГ.

Со 2 ноября в ФРГ действует карантин. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который вводился весной, в настоящее время открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, а не в туристических целях.