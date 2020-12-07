Беглов: Петербург подошел к "красной черте" по заполненности мест для лечения COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Заполненность коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом в петербургских стационарах, приближается к критической отметке, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России".

"До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше - "красная черта", за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - сказал Беглов.

Сейчас, по его словам, в 16 городских и пяти федеральных стационарах развернуто 10 901 место для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, около 6% из них свободны.

Беглов также отметил, что город рассчитывает в январе получить до 500 тысяч доз вакцины от коронавируса.

"Ожидаем поступления новых партий вакцины. До Нового года поступят несколько тысяч доз. В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины", - рассказал глава города.

По его словам, город готов начать активную вакцинацию жителей из групп повышенного риска, прежде всего, медицинских и социальных работников и учителей. На первом этапе к двум уже работающим пунктам вакцинации в ближайшее время добавится еще 7. Перед районами поставлена задача на втором этапе создать в общей сложности 50 пунктов вакцинации. Город закупает морозильные камеры для хранения вакцины при температуре минус 18 градусов, а также переносные контейнеры-холодильники.

Всего в город поступили 2 042 дозы вакцины.

Губернатор также подчеркнул, что многолюдные компании в Новый год могут привести к полному локдауну в городе.

"Конечно, мы все не так представляли себе встречу Нового года. Но сейчас выбор стоит между организацией семейного торжества и опасностью тяжело заболеть. Выбор - очевиден. Иное - это пир во время чумы! Для Петербурга наступило время, когда только один шаг отделяет нас от полного локдауна", - сказал он.

Беглов напомнил, что в Санкт-Петербурге вводятся жесткие ограничения на период новогодних праздников. С 4 декабря ужесточены требования к проведению всех мероприятий с числом участников более пятидесяти, запрещено заполнять зрительные залы более чем на четверть, даже если билеты были проданы заранее. В зданиях торговых центров сворачивается вся культурно-развлекательная деятельность.