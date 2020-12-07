Живущий в Красноярске итальянский преподаватель Дзанетти подал заявление на гражданство РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Итальянский преподаватель и волонтер Валерио Дзанетти подал заявление о приеме в гражданство РФ. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в ГУ МВД России по Красноярскому краю итальянский волонтер Валерио Дзанетти подал заявление о приеме в российское гражданство как носитель русского языка", - сказала она.

5 декабря к президенту РФ Владимиру Путину, встречавшемуся с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России", обратился итальянец Валерио Дзанетти, живущий и работающий в Красноярске. Он сообщил, что мечтает о гражданстве РФ. Путин обещал помочь ему получить российское гражданство. Итальянец живет в Красноярском крае восемь лет, преподавал иностранные языки в одном из вузов города, активно участвует в волонтерском движении.

Накануне в Красноярске Дзанетти встретился в руководством управления по вопросам миграции краевого главка. Начальник УВМ ГУ МВД России по региону Елена Сидельникова разъяснила ему порядок приема в российское гражданство и перечень необходимых документов. Отмечалось, что после подачи документов вопрос о его приеме в гражданство в РФ будет рассмотрен в возможно короткий срок.