Власти Чувашии объявили 31 декабря выходным днем

ТАСС, 7 декабря. Последний день 2020 года в Чувашии объявлен выходным для госслужащих и сотрудников правительства республики, работодателям также рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днем для сотрудников. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале органов власти региона.

Документом также предлагается отработать за этот день 26 декабря.

"Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой Чувашской Республики, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти <...> должности государственной гражданской службы <...> и иные должности, и предоставить день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", - отмечается в тексте документа.

Руководителям государственных органов и органов местного самоуправления в Чувашской Республике, а также всем организациям, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, документом рекомендовано организовать работу в декабре аналогичным образом.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев разместил на своей странице в Instagram видеообращение к жителям республики, в котором сообщил, что провел в социальных сетях опрос, чтобы узнать мнение жителей о том, стоит ли делать 31 декабря выходным днем. По его словам, только за сутки откликнулись более 40 тыс. человек, и больше 90% высказались за объявление последнего дня года выходным днем. Николаев уточнил, что этот вопрос затем обсудили в правительстве республики, члены которого поддержали решение жителей. Глава региона добавил, что соответствующее распоряжение будет подписано до конца дня.