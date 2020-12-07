Депутат Мосгордумы требует взыскать с ВГТРК 1 млн рублей за порочащую его честь информацию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов требует взыскать с ВГТРК более 1 млн рублей за распространение журналистом Владимиром Соловьевым информации, порочащей честь и достоинство парламентария. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы, куда поступил иск от Тарасова.

"Тарасов требует признать распространенные Соловьевым В. Р. сведения, несоответствующими действительности в части привлечения истца к административной ответственности. Также он хочет обязать ВГТРК сделать опровержение, опубликовав его в СМИ в то же время, когда выходит передача с Соловьевым, а также выложить повтор передачи на видеохостинге YouTube. Кроме этого Тарасов требует взыскать с ВГТРК или в порядке регресса с третьего лица компенсацию морального вреда в размере 1 008 530 руб. 59 коп.", - сказали в суде.

Там добавили, что иск принят к производству, судебное заседание назначено на 15 февраля 2021 года.