В Думу внесли законопроект о распространении гарантий ТК РФ на всех аспирантов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ("Единая Россия") в понедельник внес в Госдуму законопроект, уточняющий, что гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с аспирантурой, распространяются на все научные кадры, в том числе и те, которые осуществляют свою деятельность вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Поправки предлагается внести в статью Трудового кодекса РФ о гарантиях и компенсациях работникам, совмещающим работу с получением высшего образования или соисканием ученой степени. Как отмечает автор инициативы, документ вносит корреспондирующие изменения в кодекс в части наименования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. "В частности, предлагается установить новое наименование указанной образовательной программы - "программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", выделив наряду с подготовкой научно-педагогических кадров подготовку научных кадров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как напоминает автор инициативы, согласно закону об образовании в РФ, под научно-педагогическими работниками понимаются только педагогические работники и научные работники вузов и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ. Научные работники других организаций, в том числе научных, не подпадают под понятие "научно-педагогических кадров". В то же время, отмечает автор инициативы, закон о науке предполагает, что научным работником считается "гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью".

"Должности научных работников предусматриваются в научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также в иных организациях, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность", - отмечает авторы.

В связи с этим законопроект уточняет, что в рамках аспирантуры и адъюнктуры осуществляется подготовка всех научных кадров, которые занимаются научной или научно-технической деятельностью, в том числе и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.