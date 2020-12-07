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С 1 апреля начнет действовать новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами

С этого же дня вступит в силу новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами, который начнет действовать с 1 апреля следующего года. Соответствующий проект приказа размещен в понедельник на портале нормативных правовых актов.

"Утвердить порядок взаимодействия подразделений Госавтоинспекции с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и реализующими основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, при проведении экзаменов на предоставление специального права на управление транспортными средствами соответствующих категорий и входящих в них подкатегорий", - говорится в документе.

Также там отмечено, что новый приказ вступит в силу с 1 апреля следующего года. С этого же дня вступит в силу новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

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