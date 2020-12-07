В Кировской области в первый день записи на вакцинацию решили записаться 500 человек

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Желание сделать прививку от коронавируса в первый день записи на вакцинацию в Кировской области высказали 500 человек, 256 из них внесли в очередь, так как подошли по критериям. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

В Кировской области началась запись желающих сделать прививку. После поступления в регион вакцины власти организуют 12 пунктов для проведения вакцинации населения от коронавируса.

"500 человек изъявили желание, 256 были записаны, так как подошли по критериям", - сказал Курдюмов.

По его словам, Кировская область готова к вакцинации от COVID-19. Предварительно записаться на прививку можно по единому телефону 122. Первыми прививки получат медицинские и социальные работники, педагоги и другие категории граждан из групп риска, а далее те, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей. Власти рассматривают возможность централизованной доставки граждан для вакцинации из районов области на спецтранспорте в поликлиники межрайонных центров Кировской области.

По состоянию на 7 декабря в Кировской области выявлены 258 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 4 254 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 13 978 пациентов.