В Кировской области построили дом Шрэка

КИРОВ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Мария Шевченко/. В Советске (Кировская область) на территории дендрологического сада открыли дом Шрэка, который назван в честь персонажа детской книги Уильяма Стейга и серии анимационных фильмов. Об этом сообщил ТАСС мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко, который является автором проекта.

Осенью 2018 года Андрей Вдовенко вместе со студентами техникума построил в дендрологическом саду дом хоббитов - персонажей саги британского писателя Джона Толкина.

"Когда в 2018 году мы достроили дом хоббитов, решили, что нужно сделать что-то еще. Однажды я зашел домой, включил телевизор, а там шел фильм "Шрэк". Идея моментально созрела, хотя я понимал, что построить такой дом будет очень сложно. Дом строили полтора года из подручных материалов, он уже открыт для посещения, будем проводить экскурсии, как и в дом хоббитов", - рассказал Вдовенко.

Дом Шрэка автору проекта помогали строить 17 студентов, которые проходили практику в дендрологическом саду. Весь процесс строительства авторы сняли на видео. Внутреннюю отделку Андрей Вдовенко делал сам.

"Хотелось бы проводить здесь квесты, потому что место очень интересное, особенно в вечернее время, но пока эта идея в проработке", - рассказал Вдовенко.

Дендрологический сад в Советске, где разместились дом Шрэка и дом хоббитов, открыт для посещения в будние дни, здесь проводят экскурсии. Сад был заложен в 1975 году в заречной части города Советска. В дендрарий, созданный по типу лесопарка, входят около трехсот видов и форм деревьев.