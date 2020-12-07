Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Калужскую область 10 декабря

ТАСС, 7 декабря. Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Калужскую область 10 декабря. Об этом в понедельник сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Первую поставку вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в Калужскую область мы ожидаем уже 10 декабря, а на следующий день можно будет пройти эту процедуру", - сообщил Шапша.

Он добавил, что первая партия вакцины от коронавируса насчитывает 300 доз, сделать прививку смогут только медицинские работники, по собственному желанию и предварительной записи. Для того, чтобы пройти процедуру необходимо позвонить по номеру федерального колл-центра 122, и оставить заявку. "При этом перед вакцинацией пациент пройдет ИФА-исследование на наличии антител: иммуноглобулина M и G. Колл-центр начнет работать уже завтра с 12 дня", - уточнил глава региона.

По данным Минздрава России, до конца 2020 года в Калужскую область поступит почти 8,5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

В Калужской области с ограничениями открыты кафе и рестораны до 23:00, крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте, обязателен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус в Калужской области выявлен у 17 044 человек, выздоровели 15 724 человека, 118 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли, за сутки коронавирус подтвердился у 156 жителей региона.