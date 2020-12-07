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Пандемия COVID-19

Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram
Рената Литвинова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Рената Литвинова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Актриса Рената Литвинова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в понедельник на своей странице в Instagram.

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"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой - как важно беречь друг друга, - я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", - написала актриса.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 488 912 случаев заражения, выздоровели 1 956 588 человек, умерли 43 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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