Первое в Ивановской области отделение паллиативной помощи открылось в Шуе

ТАСС, 7 декабря. Первое в Ивановской области отделение паллиативной помощи для людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями приняло пациентов. Отделение создано в Шуйской районной больнице и является филиалом московской Центральной клинической больницы Святителя Алексия, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города Шуи.

"В Шуе открылось первое в регионе отделение паллиативной помощи - филиал АНО "Центральная клиническая больница Святителя Алексия". В стационаре будут оказывать медицинскую помощь и уход людям, которые больны тяжелыми неизлечимыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

Отделение рассчитано на 20 мест, в нем приняли первых пациентов. "Обучение младших медицинских сестер проводил учебный центр больницы Святого Алексия. Для отработки практических навыков с мастер-классами приезжали специалисты выездной патронажной службы больницы. На них добровольцы и будущие медсестры отделения учились проводить гигиенические процедуры, кормить больных с ограниченными возможностями, перемещать больных", - говорится в сообщении.

Центральная клиническая больница Святителя Алексия митрополита Московского Московской патриархии Русской православной церкви расположена в Москве, является многопрофильным лечебным центром с высокотехнологичной медицинской помощью по хирургии, травматологии и ортопедии, диагностикой и терапией неврологических заболеваний, оказанием паллиативной медицинской помощи. Ежегодно в ней получают бесплатную медицинскую помощь более 7 тыс. человек.