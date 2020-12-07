Власти Ленобласти объявили 31 декабря рабочим днем для госслужащих и бюджетников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственные служащие и бюджетники в Ленинградской области продолжат работать 31 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"По вопросу объявления 31 декабря выходным днем: вопрос определения выходных и праздничных дней находится в ведении федеральных органов власти. Объявление выходного дня отдельно для бюджетников и работников госучреждений в Ленобласти не планируется", - говорится в сообщении.

В Псковской области также последний день декабря останется рабочим. В 2020 году Белгородская область первой среди российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Аналогичное решение также приняли в нескольких регионах, в том числе в Орловской, Костромской, Владимирской, Курской областях.

В 2019 году по решению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко выходной день перенесли с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.