{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Установка памятников участникам ВОВ в Крыму будет осуществляться за счет бюджета РФ

Указ вступает в силу с января 2021 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование изготовления и установки надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны, захороненным на территории Крыма и Севастополя. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны, погибшим (умершим) в период с 12 июня 1990 года по 17 марта 2014 года включительно и захороненным на территориях Республики Крым и города Севастополя, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке и по нормам расходов <...>", - говорится в тексте указа.

Правительству РФ поручено обеспечивать финансирование расходов на выполнение указа, в том числе расходов на доставку компенсационных выплат.

Указ вступает в силу с января 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВеликая Отечественная войнаКрымСевастополь
Новый год и Рождество - 2021
Власти Ленобласти объявили 31 декабря рабочим днем для госслужащих и бюджетников
Последний день декабря также останется рабочим в Псковской области
Читать полностью