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Новый год и Рождество - 2021

В Вологодской области 31 декабря объявили выходным днем

Рабочий день перенесли на 26 декабря

ВОЛОГДА, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесен в регионе на субботу, 26 декабря, сообщил глава региона на своей странице "ВКонтакте".

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"До Нового года осталось чуть больше трех недель, все мы начали подготовку к праздничным торжествам, которые пройдут в узком семейном кругу. Хочу вам напомнить, что в прошлом году на прямую линию губернатора обратилась вологжанка с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. И я тогда горячо эту инициативу поддержал. И вот сегодня мы посоветовались с коллегами и приняли решение: перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря", - сообщил Кувшинников.

Глава региона обратился к руководителям промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, органам местного самоуправления с просьбой поддержать эту инициативу. "Я уверен, что многие из вас эту инициативу поддержат, чтобы 31 декабря в выходной день дать возможность нашим семьям подготовиться к празднованию главного праздника всех россиян", - сказал губернатор.

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