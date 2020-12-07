В Вологодской области 31 декабря объявили выходным днем

"До Нового года осталось чуть больше трех недель, все мы начали подготовку к праздничным торжествам, которые пройдут в узком семейном кругу. Хочу вам напомнить, что в прошлом году на прямую линию губернатора обратилась вологжанка с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. И я тогда горячо эту инициативу поддержал. И вот сегодня мы посоветовались с коллегами и приняли решение: перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря", - сообщил Кувшинников.

Глава региона обратился к руководителям промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, органам местного самоуправления с просьбой поддержать эту инициативу. "Я уверен, что многие из вас эту инициативу поддержат, чтобы 31 декабря в выходной день дать возможность нашим семьям подготовиться к празднованию главного праздника всех россиян", - сказал губернатор.