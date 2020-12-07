Более 770 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы сопроводили автобусы с 778 беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - сообщили в российском военном ведомстве.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34,5 тыс. беженцев.

В Минобороны напомнили, что российские миротворцы обеспечивают не только безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, но также оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.