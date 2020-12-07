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Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ Олесе Железняк и Игорю Миркурбанову

Также почетное звание присвоено композитору Филиппу Кольцову

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания "Заслуженный артист РФ" актерам Московского театра "Ленком Марка Захарова" Олесе Железняк и Игорю Миркурбанову. Указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" Железняк Олесе Владимировне, <…> Миркурбанову Игорю", - говорится в документе.

Также почетное звание присвоено композитору, члену Всероссийской общественной организации "Союз композиторов России" Филиппу Кольцову.

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