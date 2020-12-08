В команде Байдена заявили, что до сих пор не получили плана распределения вакцин в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Переходная команда избранного президента США Джозефа Байдена до сих пор не получила от представителей администрации Дональда Трампа план распределения по стране вакцин от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на члена переходной команды Байдена Селин Граундер.

"Мы пока еще не видели детального плана распределения вакцин, - привела телекомпания ее слова. - Это не значит, что такого плана нет, но мы пока еще не ознакомились с таким планом. Нас также беспокоит то, что мы не видели подробных планов проведения тестирования на коронавирус, а также планов проведения других мероприятий во время пандемии".

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 14,8 млн случаев заражения, умерли 283,2 тыс. человек, в том числе в штате Нью-Йорк - 34,9 тыс., в штате Техас - 23,1 тыс., в штате Калифорния - 19,9 тыс. и в штате Флорида - 19,2 тыс.