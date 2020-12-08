Депутаты ЛДПР внесут в Думу законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник внесут в Госдуму законопроект об отнесении к нерабочим праздничным дням 31 декабря вместо 8 января, начиная с 2024 года. Текст инициативы разместил в своем Telegram-канале один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Законопроект направлен на отнесение 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней", - говорится в пояснительной записке. Продолжительность новогодних каникул при этом также не изменится, указывают разработчики документа.

"Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", - считают либерал-демократы. Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2024 года, поскольку 31 декабря в 2022 и 2023 годах выпадает на выходные дни.

Если 31 декабря является рабочим днем, трудовые функции выполняются не в полном объеме, уверены парламентарии. "Многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска без содержания с тем, чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими. О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Государственную думу", - отмечается в сопроводительных материалах.

В конце ноября Госдума отклонила еще один законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным.