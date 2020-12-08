NYT: администрация США отказалась покупать вакцину от Pfizer сверх 100 млн доз

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация президента-республиканца Дональда Трампа летом отказалась от предложения закупить дополнительные партии вакцины от коронавируса, которую разработали совместно американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech. Это обстоятельство помешает Pfizer продать федеральному правительству США дополнительное количество этой вакцины, сообщила в понедельник газета The New York Times .

По данным источников издания, в начале лета этого года Pfizer предлагала поставить для нужд американцев партии вакцины сверх оговоренных контрактом 100 млн доз. Американские регуляторы могут уже 11 декабря одобрить применение данной вакцины. Однако разработчик уже не может поставить Соединенным Штатам дополнительные партии этого препарата минимум до июня следующего года. Это обусловлено тем, что Pfizer заключила крупные контракты с другими странами мира и будет выполнять обязательства перед ними, пояснили источники газеты.

В начале ноября Pfizer и BioNTech объявили, что эффективность их вакцины превышает 90%. 11 ноября Европейский союз объявил о решении закупить 200 млн доз этого препарата с возможностью приобретения еще 100 млн доз. Администрация США поступила не так осмотрительно, что чревато последствиями для рядовых американцев, полагает газета. "Мы убеждены, что получим 100 млн доз вакцины от Pfizer, как и предусмотрено контрактом, помимо этого имеются еще пять вероятных вакцин", - сообщили изданию в Министерстве здравоохранения и социальных служб США. В Pfizer подтвердили, что "поставки дополнительных доз сверх 100 миллионов подлежат согласованию в отдельном порядка и на основе взаимовыгодного соглашения".

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимается Merck. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 14,88 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 283 326 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.