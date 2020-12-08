Российско-китайский мединститут откроют в 2021 году при поддержке ШОС

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Международный медицинский институт Северо-Восточного федерального университета и Хэцзэсского мединститута (КНР) планируется создать в течение 2021 года при поддержке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил ТАСС во вторник директор института Востока управления международных связей СВФУ Нюргун Максимов.

Ранее вузы подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.

"Ожидается, что первые студенты в рамках сотрудничества смогут приступить к учебе с осени следующего года. В институте будут учиться студенты из Китая, преимущественно из провинции Шаньдун. На данный момент вузы приступают к двусторонней подготовке, будет создана объединенная рабочая группа", - рассказал Максимов.

Ожидается, что международный институт преимущественно будет готовить специалистов по стоматологии, фармации, сестринскому делу и ряду других специальностей.

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - многоотраслевой федеральный университет, имеющий филиалы в Анадыре, Мирном и Нерюнгри, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе, а также научно-образовательный центр Северо-Востока России.

Хэцзэсский мединститут является главным центром по подготовке медицинских кадров в городе Хэцзе (провинция Шаньдун), где проживают порядка 9 миллионов человек.