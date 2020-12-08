В Нью-Йорке в течение недели вновь откроются для посещения около 850 школ

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка планируют, что в течение этой недели в крупнейшем мегаполисе США вновь откроются для посещения около 850 школ, ранее они были закрыты из-за пандемии. Об этом заявил в понедельник мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции, которую транслировали на его официальном сайте .

"На этой неделе открываются 850 школ", - отметил он. По словам мэра, ожидается, что в течение недели в школы вернутся около 190 тыс. учащихся. Планируется, что в первую очередь посещать занятия очно вновь станут ученики младших классов, а также дети, которые участвуют в программах дошкольной подготовки.

Де Блазио уточнил, что часть школ уже открылась в понедельник. Ожидается, что в большинстве из них в течение последующих недель вернутся к системе, когда учащиеся посещают занятия пять дней в неделю.

Мэр объявил 18 ноября, что из-за роста числа инфицированных закрываются для посещения все школы города, кроме частных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 14,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 283,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, были инфицированы более 713,1 тыс. человек, умерли свыше 35 тыс.