МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать им информацию об учениках

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Автошколы в течение пяти дней с момента обучения должны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители. Об этом говорится в проекте приказа МВД, с которым ознакомился ТАСС.

"Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения учебной группы представляется нарочным уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку либо направляется через личный кабинет организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" в экзаменационное подразделение список лиц, проходящих профессиональное обучение в указанной учебной группе", - говорится в документе.

Также там отмечено, что все сведения об учениках будут передаваться с соблюдением требований о персональных данных. "Сведения о сформированных учебных группах и обучающихся в них вносятся должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции", - отмечено в проекте приказа.

Ранее сообщалось, что МВД утвердило новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами, который начнет действовать с 1 апреля следующего года. С этого же дня вступит в силу новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.