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Более 73 млн человек в России сделали прививку от гриппа

В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 73,2 млн или 49,9% россиян уже сделали прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время привито более 73,2 млн человек, что составляет 49,9% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

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