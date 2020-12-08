Нил Янг отозвал иск к Трампу за использование двух песен без согласия автора

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Канадский музыкант Нил Янг отозвал свой иск, предъявленный действующему президенту США Дональду Трампу за использование двух песен во время политических митингов без согласия автора. Об этом говорится в документе, размещенном в понедельник в базе данных суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Документ - это уведомление, подписанное адвокатом Айваном Саперстейном, который представляет интересы музыканта. Юрист информировал суд о решении истца "добровольно отозвать все претензии к президенту Дональду Трампу". В уведомлении использована формулировка, означающая, что Янг не собирается предъявлять ответчику новые иски на том же самом основании. Причина отзыва не указана.

75-летний Янг, обладающий гражданством Канады и США, неоднократно высказывался категорически против того, чтобы его произведения исполнялись во время политических мероприятий в поддержку республиканца Трампа. С точки зрения музыканта, его песни Rockin’ in the Free World и Devil’s Sidewalk несовместимы с курсом республиканца, направленным "на насаждение раскола, невежества и ненависти".

Республиканцы, особенно президент США Дональд Трамп, неоднократно подвергались критике за использование музыкальных произведений без разрешения обладателей авторских прав. В июне родственники рок-музыканта Тома Петти (1950-2017) выразили возмущение тем, что его песня 1989 года I Won't Back Down прозвучала на предвыборном митинге Трампа в городе Талса (штат Оклахома). В 2018 году вокалист рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер потребовал от главы Белого дома прекратить воспроизводить песни коллектива на своих митингах. Претензии аналогичного порядка выражали группы REM и The Rolling Stones.