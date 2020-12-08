В вузе Якутии, где в отношении ректора возбудили уголовное дело, назначили врио

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) назначен Константин Кривошапкин, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

27 ноября ректор АГАТУ Иван Слепцов, в отношении которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, был заключен под стражу. По данным следствия, в период с 2016 года по настоящее время обвиняемый неоднократно давал указания сотрудникам подготовить документы о зачислении 136 студентов в вуз, их переводе на последующие курсы и отчислении с 4-го курса в связи с неуспеваемостью, будучи осведомленным о том, что эти студенты никогда не обучались в университете. Как полагают следователи, действия ректора повлекли необоснованное расходование бюджетных средств в сумме свыше 250 млн рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства РФ.

"На время отсутствия ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Арктический государственный агротехнологический университет" Слепцова Ивана Ивановича, возложить временно исполнение обязанностей ректора указанного учреждения, с его согласия, на проректора по научной работе и инновациям указанного учреждения Кривошапкина Константина Константиновича", - приводится текст приказа Минсельхоза РФ.

Как отметили в пресс-службе, Кривошапкин с прошлого года работает в вузе проректором по научной работе и инновациям.

АГАТУ - базовый вуз Минсельхоза РФ по подготовке специалистов для Севера. Обучаются свыше 4,4 тыс. студентов.