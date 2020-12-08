МВД будет проверять сведения об организациях, выдавших медсправки на водительские права

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. МВД будет проверять информацию о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем, а также проверять сведения о медицинских организациях, выдавших медицинские заключения. Об этом говорится в проекте приказа МВД, с которым ознакомился ТАСС.

"Должностным лицом осуществляется проверка представленных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, сведений об обучающихся на предмет нахождения их среди лиц, лишенных права на управление транспортными средствами, наличия у обучающихся медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также проверка сведений о медицинских организациях, выдавших медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами", - говорится в документе.

Также там отмечено, что проверка таких сведений будет осуществляться через запросы посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что МВД утвердило новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами, который начнет действовать с 1 апреля следующего года. С этого же дня вступит в силу новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.