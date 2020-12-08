Упущенная выгода Екатеринбургского зоопарка в этом году составила 40 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Зоопарк Екатеринбурга оценил свою упущенную выгоду из-за пандемии коронавируса в этом году в 40 млн рублей. Недополучению средств способствовали несколько факторов, в частности, значительное снижение посещаемости, сообщила ТАСС директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

"Подводя итоги года, получается, конечно, грустная цифра, грустная ситуация у нас. Упущенная выгода составляет порядка 40 млн рублей. Учреждение не получило такую сумму, это очень серьезно ударило по нашей экономике. Но учредитель, город (Администрация и управление культуры Администрации Екатеринбурга), нас не бросает, потому что такие вещи, как коммунальные расходы, оплата охраны, оплата бензина нам самим не закрыть, собственными силами не потянуть", - сказала она, уточнив, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, благодаря сторонней помощи коллектив сотрудников зоопарка сохранен, животные находятся в комфорте, запасов корма для них хватает.

Прилепина отметила, что пандемия сказалась на посещаемости зоопарка - несколько месяцев учреждение было закрыто, в остальное время жители города все равно не решались приходить, опасаясь возможности контакта с другими людьми. "Немногие приходят гулять, хотя, конечно, зоопарк - это то редкое место в городе, в котором можно спокойно зимним вечером погулять, так как не так многолюдно, а если кто-то опасается ходить по павильонам, у нас есть условия, где можно посмотреть животных на улице", - уточнила директор.

Сейчас руководство зоопарка продолжает решать вопрос с получением федеральных мер поддержки для отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от карантинных мер. Информация о проблемах зоопарка с налоговыми инспекциями, из-за которых задерживается федеральное финансирование, появилась еще в мае этого года.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в зоопарке находятся более 1 000 животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещает более полумиллиона посетителей.