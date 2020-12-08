Пензенская область направит около 85 млн рублей на капремонт домов культуры в 2021 году

ПЕНЗА, 8 декабря. /ТАСС/. Финансирование работ по капитальному ремонту домов культуры в Пензенской области в 2021 году составит почти 85 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

"В 2021 году запланирован капитальный ремонт девяти домов культуры. Общий объем финансирования составит 84,9 млн. рублей, в том числе 35,3 млн. рублей - из федерального бюджета", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на начало 2018 года требовали ремонта 187 зданий ДК, расположенных в районах Пензенской области. "За три года реализации программ, как региональной, так и федеральной, удалось отремонтировать 43 объекта. Также в 2020 году завершено строительство двух новых Домов культуры в Иссинском и Пачелмском районах", - пояснил Ягов.

Он добавил, что в 2019-2020 годах по нацпроекту "Культура" в регионе отремонтировали 28 культурных учреждений. Кроме того, была проведена реконструкция Дома офицеров в Пензе, и в конце текущего года состоится торжественное открытие Губернского центра культурного развития.