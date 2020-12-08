{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Малооблачная погода, гололедица и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 8 декабря

Ночью в столице и Подмосковье ожидается минус 11 - минус 14 градусов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Малооблачная погода, местами гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 5-7 градусов мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 9 - минус 4 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 14 градусов.

Теги
Россия
Пензенская область направит около 85 млн рублей на капремонт домов культуры в 2021 году
Планируется отремонтировать девять учреждений в регионе
Читать полностью