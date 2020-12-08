Малооблачная погода, гололедица и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 8 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Малооблачная погода, местами гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 5-7 градусов мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 9 - минус 4 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 14 градусов.