Суд отложил рассмотрение иска дочки "Норникеля" к Росрыболовству на 14 декабря

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Норильский городской суд отложил на 14 декабря рассмотрение иска Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") к Росрыболовству, в котором обжалован штраф в размере 12 тыс. рублей, наложенный ведомством за разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого суда.

Ранее сообщалось, что НТЭК обжаловал штрафы Росрыболовства в размере 150 тыс. рублей и 12 тыс. рублей. Ведомство считает, что компания не соблюдала требования к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания (ч. 1 ст. 8.48 Кодекса об административных правонарушениях) и допустила нарушения правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов (ст. 8.33 КоАП РФ).

"Отложили на 14 декабря", - сообщил собеседник агентства. Также 14 декабря начнется рассмотрение иска компании к этому же ведомству по штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки, и оценили ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд рублей. Арбитражный суд края в октябре приступил к рассмотрению иска Росприродназора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде.