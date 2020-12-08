Власти Приморья ждут притока туристов с середины декабря

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Приморский край ожидает притока туристов из российских регионов с середины декабря, это связано с реализацией программы возврата части средств за путешествия по России, известной как "туристический кешбек". Об этом ТАСС сообщил руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

"Мы ждем притока [туристов], это факт. Летом этого года первую активность для туристов мы почувствовали где-то примерно в середине июля. Хочется верить, что с середины декабря ситуация будет похожей, так как на период до 10 января был запущен второй поток программы возврата средств за поездки по России, оплаченные картой "Мир", - сказал Щур, отметив, что вопросы о программе мероприятий на период каникул от потенциальных гостей края уже поступают.

Он отметил, что в регионе запланированы ярмарки, концерты и мероприятия для гостей разных возрастов и интересов, однако в каждом случае проведение будет зависеть от эпидемиологической обстановки. "Организаторы лимитируют посещение гостей на туробъектах, ограничивают работу во время и между экскурсионными программами", - разъяснил Щур.

Флагманом по посещению туристами останется центр Владивостока. "На втором месте по популярности будут идти центры зимнего отдыха. Чтобы почувствовать колорит приморских развлечений, туристы могут поехать, согласно опыту прошлого года, в резиденции Деда Мороза. В нашем регионе есть несколько площадок [к примеру, в городе] Уссурийск (резиденция Изумрудного Деда Мороза) и в бухте Лазурной (волшебный дом Деда Мороза, где проходят мастер-классы, детские фотосессии и квесты)", - сказал Щур.

Регион готовится принять в зимние месяцы около 60 тыс. гостей из других регионов. "На текущий момент прогнозировать туристическую активность на январь-февраль 2021 года затруднительно, но с учетом ухудшающейся эпидемиологической остановки, а также очень уязвимым на заболеваемость сезоном, оценочно, регион может рассчитывать на поток туристов около 60 тыс. человек", - сказал Щур, отметив, что за зиму 2019 года край посетили 100 тыс. иностранцев и около 400 тыс. российских туристов, а за девять месяцев 2020 года - всего 43,8 тыс. туристов, что ниже показателя аналогичного периода 2019 года более чем на 85%.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой граждане смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, началась 21 августа и продлилась неделю, приобретенные в этот период поездки должны состояться до конца года. Второй этап программы начался 15 октября и продлится полтора месяца.