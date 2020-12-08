МВД определило основания для отказа в приеме экзамена на права в группах от автошкол

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. МВД определило ряд оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол. Об этом говорится в проекте приказа МВД, с которым ознакомился ТАСС.

"Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии", - говорится в документе.

Также там отмечено, что при наличии таких оснований экзаменационное подразделение ГИБДД будет направлять в автошколу уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа через заказное письмо, либо оно будет вручаться лично представителю автошколы.

МВД утвердило новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами, который начнет действовать с 1 апреля следующего года. С этого же дня вступит в силу новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.