Опрос: более половины россиян 31 декабря будут трудиться полный рабочий день

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более половины работающих россиян (54%) будут трудиться полный день 31 декабря в текущем году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как показал опрос, более трети (33%) опрошенных указали, что 31 декабря для них совершенно точно станет рабочим днем, 31% участников исследования работать в предпраздничный день не будут. А 36% респондентов отметили, что будут ли они работать в этот день, решит работодатель.

Отмечается, что 41% респондентов в работе 31 декабря утешает то, что они смогут заработать больше, чем обычно. Каждый пятый опрошенный не расстраивается из-за работы в преддверии праздника, так как будет трудиться неполный рабочий день. А 13% рады работать 31 декабря, потому что им не нужно будет участвовать в предновогодней подготовке дома. 10% утешает перспектива отпраздновать наступающий год с коллегами.

В свою очередь, 7% россиян получат премию за работу 31 декабря, а 2% ожидают угощения от работодателей.

"Теоретически для того, чтобы не работать 31 декабря, четверть жителей России договорились бы с начальством отработать этот день в другое время. 13% респондентов отметили, что могли бы взять отпуск, а каждый десятый опрошенный отпросился бы на работу из дома. 8% ради выходного предновогодний день взяли бы больничный. Еще 5% респондентов могли бы получить дополнительный выходной за счет сдачи донорской крови", - добавляют авторы исследования.

Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему Сбера, проводилось в декабре текущего года. В нем приняли участие свыше 3,6 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

В 2020 году 31 декабря уже объявлен выходным в ряде регионов.