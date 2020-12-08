Власти Чукотки возместят пенсионерам полуострова затраты на лечение коронавируса

"Единовременную выплату в размере 5 000 рублей получат неработающие пенсионеры старше 50 лет, получавшие лечение от новой коронавирусной инфекции на дому в период с 1 апреля по 15 ноября 2020 года. Для этого гражданину необходимо быть зарегистрированным на территории Чукотского АО по месту жительства или пребывания на срок не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на Чукотке зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом. 354 пациента выздоровели, четверо умерли.