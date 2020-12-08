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Пандемия COVID-19

Власти Чукотки возместят пенсионерам полуострова затраты на лечение коронавируса

Единовременная выплата составит 5 тыс. рублей

ТАСС, 8 декабря. Правительство Чукотки возместит пенсионерам округа затраты на лечение коронавируса в размере 5 тыс. рублей, сообщается на сайте правительства региона.

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"Единовременную выплату в размере 5 000 рублей получат неработающие пенсионеры старше 50 лет, получавшие лечение от новой коронавирусной инфекции на дому в период с 1 апреля по 15 ноября 2020 года. Для этого гражданину необходимо быть зарегистрированным на территории Чукотского АО по месту жительства или пребывания на срок не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на Чукотке зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом. 354 пациента выздоровели, четверо умерли.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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