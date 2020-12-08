На Камчатке создадут компьютерную игру о коренных жителях полуострова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Житель Камчатки представит на грантовом конкурсе Росмолодежи проект компьютерной игры о коренных малочисленных народах севера полуострова, сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"На очередном ежегодном форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, камчатец Кирилл Косыгин представит проект "Эмэмкут, оживляя легенды". Он планирует создать компьютерную образовательную игру, в которой будут собраны все знания о корякском народе", - говорится в сообщении.

Автор проекта утверждает, что компьютерная игра будет полезна в первую очередь интересующимся культурой коряков пользователям: "Нельзя гнать ребенка в тундру, если он уже привык к другому образу жизни. Более педагогично было бы воспитывать детей, разговаривая на их языке. И теперь любому заинтересованному в культуре коряков человеку больше не надо будет изучать сотни разрозненных материалов. Все будет в одном месте", - цитирует пресс-служба автора игры.

Организатором Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока является Федеральное агентство по делам молодежи. В рамках форума пройдет грантовый конкурс - его участники, представившие социально значимые проекты, смогут получить до 1,5 млн рублей.