В Башкирии заявили о полном обеспечении больниц аппаратами искусственной вентиляции легких

УФА, 8 декабря. /ТАСС/. Больницы Башкирии получили более 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что покрывает потребности региона в данном виде медицинской техники. На закупку оборудования регион получил из федерального бюджета более 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра здравоохранения Азат Рахматуллин.

"На сегодняшний день законтрактовано 669 аппаратов ИВЛ. Из них поставлено и распределено в медицинские организации 543 аппарата. Кроме того, в рамках федерального бюджета в Республику Башкортостан поставлено 43 аппарата ИВЛ, в рамках благотворительности поставлено еще 20 аппаратов ИВЛ. Данное количество аппаратов, с учетом уже имеющихся в республике, полностью обеспечивают потребность медицинских организаций в аппаратах ИВЛ. Закупленные аппараты ИВЛ задействованы в развернутых госпиталях", - сказано в ответе на запрос ТАСС.