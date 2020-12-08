Задержанные ранее в Стамбуле журналисты НТВ вернулись в Россию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Задержанные на прошлой неделе в Турции журналисты российского телеканала НТВ были депортированы в Россию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба телекомпании на официальном сайте.

"Наши коллеги, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке. Благодарим МИД РФ, посольство России в Анкаре и генконсульство России в Стамбуле за помощь. И, конечно, всех коллег из СМИ, поддерживающих нас в эти дни", - говорится в сообщении телеканала.

4 декабря в МИД РФ сообщили, что российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что в последний раз полноценный контакт с ними был 3 декабря, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут. Ранее в телекомпании НТВ заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Позднее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналисты были задержаны из-за отсутствия аккредитации недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма". Компания производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.