Онищенко призвал к осторожности на домашних новогодних представлениях с Дедом Морозом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Меры предосторожности нужно соблюдать и во время новогодних детских представлений, профессиональный Дед Мороз должен быть привитым и в маске. Такое мнение выразил ТАСС бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Нужно соблюдать меры - чтобы Деды Морозы были в масках, привитые. Это нужно сделать потому, что они могут быть главным разносчиком: побывали в одной семье, спустились на следующий этаж", - предостерег он.

При этом, по мнению Онищенко, общероссийскую елку в Кремле можно было бы провести без особых рисков и в нынешних условиях. Ранее пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила ТАСС, что новогодних детских представлений в Кремле в этом году не будет, праздничный концерт запишут без зрителей и покажут по телевидению.

"Я бы кремлевскую елку не отменял. <...> Сегодня после соответствующего карантина их (детей) можно привезти в Москву. <...> Отработать алгоритм их въезда можно и нужно, но решатся ли наши руководители здравоохранения - я не уверен", - добавил Онищенко.

Власти Москвы из-за пандемии приняли решение в этом году не проводить массовых новогодних гуляний, сообщил в ноябре мэр столицы Сергей Собянин. До 15 января усилены меры по предотвращению распространения коронавируса, так, в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 мск до 06:00 мск. Запрет на работу после 23:00 будет распространяться и на новогоднюю ночь.