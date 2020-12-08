Треть россиян в 2020 году были вынуждены работать над эмоциональной стабильностью

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Трети россиян (34%) в 2020 году для успешной работы пришлось развивать эмоциональную стабильность и стрессоустойчивость. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, проведенного по просьбе ТАСС.

В ходе опроса респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа. Отмечается что над развитием эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости работали 29% мужчин и 39% женщин. Развивать эти навыки оказалось важнее всего для молодежи (41% опрошенных в возрасте до 24 лет выбрали этот вариант ответа), меньше всего значения им придают россияне старше 45 лет (31%).

Среди других качеств и навыков социального взаимодействия, важных для карьеры, россияне указали ответственность (над этим качеством в 2020 году работали 22% россиян), обучаемость (20%), стремление к профессиональному росту (19%), адаптивность (19%), организованность (18%), готовность к переработкам (17%), стремление к карьерному росту (14%), навыки поиска и анализа информации (13%).

Развивать ответственность одинаково важно для мужчин и для женщин (по 22% опрошенных среди женщин и мужчин), над обучаемостью чаще всего работали женщины (22% против 19% у мужчин), а стремление к профессиональному росту больше выражено у мужчин (20% против 19% у женщин).

Наименее важно в 2020 году, по мнению россиян, было развивать коммуникабельность (такой вариант выбрали только 12%), работать над лояльностью работодателю (11%), развивать способность работать в команде (9%) и принимать идеологию компании (5%). Вариант "другое" выбрали 2% опрошенных, еще 12% затруднились с ответом.

Исследование проводилось с 25 ноября по 7 декабря 2020 года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. работающих россиян.