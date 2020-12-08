На юге Индии госпитализировали около 500 человек из-за неизвестной болезни

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Более 500 человек госпитализированы за последние три дня в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, где зафиксирована вызвавшая панику вспышка неизвестного заболевания. Как сообщил журналистам во вторник утром глава правительственной больницы Элуру доктор Мохан, на утро этого дня в стационарах остаются около 140 человек.

"К вечеру понедельника в больницу всего было доставлено 476 человек, из которых 332 были выписаны. В то время как 125 пациентов проходят лечение в нашем стационаре, еще 18 попали в больницы в Виджаяваде и Гунтуре", - цитирует Мохана газета Times of India. По информации ряда СМИ, всего с выходных на плохое самочувствие в Элуру и окрестностях жаловались более 800 человек, но медицинская помощь понадобилась не всем. За время вспышки заболевания умер один человек.

Накануне Минздрав направил в Элуру из Нью-Дели группу из трех экспертов, в том числе вирусолога. Кроме того, свои команды экспертов направили Институт медицинских исследований, Национальный институт питания, представительство Всемирной организации здравоохранения в Индии также командировало в Элуру группу из двух специалистов.

У всех пациентов были выявлены симптомы рвоты, головной боли и болей в спине. Как сообщает южноиндийское издание The News Minute, эксперты подозревают, что причиной заболевания могли стать хлорорганические вещества, которые используют в больших масштабах для борьбы с комарами - разносчиками малярии и лихорадки Денге. Но, по информации врачей, требуется больше времени, чтобы получить результаты подробных анализов крови пациентов. Пострадали люди из всех возрастных групп. Тесты на коронавирус у всех пациентов отрицательные.