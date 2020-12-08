Путин внес в Госдуму законопроект об особом регулировании детских школ искусств

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект, устанавливающий особенности регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". Законопроект предполагает введение дифференциации оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В частности, в приоритете при приеме на обучение по таким образовательным программам будут наиболее одаренные поступающие в соответствующих видах искусств.

Проект также наделяет Минкультуры полномочиями по установлению организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет средств федерального бюджета в порядке, утвержденном правительством РФ. Ведомство также предлагается наделить полномочиями определять порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств. Такой порядок Минкультуры будет определять по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.