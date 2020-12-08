Россия предложила Пакистану вакцину от COVID-19

ИСЛАМАБАД, 8 декабря. /ТАСС/. Пакистан получил предложение России о поставках вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщает газета Doon со ссылкой на официального представителя пакистанского министерства иностранных дел Захида Хафиза Чаудри.

"В условиях, когда Пакистан предпринимает максимум усилий для борьбы со второй волной COVID-19, получено предложение от России предоставить вакцину против коронавируса, - заявил дипломат. - Российское предложение направлено в министерство здравоохранения, которое изучает эффективность вакцины и все аспекты ее применения".

По словам Чаудри, пакистанское правительство осуществляет контакты с несколькими источниками получения таких препаратов, чтобы обеспечить своевременное приобретение вакцины.

Пакистан уже выделил $150 млн на закупку вакцины, которая будет доступна в стране к апрелю 2021 года.

По данным Министерства здравоохранения Пакистана, за последние 24 часа в стране было выявлено 3 795 новых случаев заражения, общее число инфицированных достигло 420 294. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 37 и составило 8 398. В больницах в критическом состоянии находятся 2 539 пациентов. Выздоровели 356 542 человека. К настоящему времени тесты на коронавирус в Пакистане прошли 5,8 млн человек, или 2,6% населения.

По числу заразившихся Пакистан занимает 24-е место в мире.