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Пандемия COVID-19

Россия предложила Пакистану вакцину от COVID-19

Официальный представитель МИД Пакистана Захид Хафиз Чаудри сообщил, что это предложение направили в министерство здравоохранения страны, которое изучает эффективность вакцины и все аспекты ее применения

ИСЛАМАБАД, 8 декабря. /ТАСС/. Пакистан получил предложение России о поставках вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщает газета Doon со ссылкой на официального представителя пакистанского министерства иностранных дел Захида Хафиза Чаудри.

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"В условиях, когда Пакистан предпринимает максимум усилий для борьбы со второй волной COVID-19, получено предложение от России предоставить вакцину против коронавируса, - заявил дипломат. - Российское предложение направлено в министерство здравоохранения, которое изучает эффективность вакцины и все аспекты ее применения".

По словам Чаудри, пакистанское правительство осуществляет контакты с несколькими источниками получения таких препаратов, чтобы обеспечить своевременное приобретение вакцины.

Пакистан уже выделил $150 млн на закупку вакцины, которая будет доступна в стране к апрелю 2021 года.

По данным Министерства здравоохранения Пакистана, за последние 24 часа в стране было выявлено 3 795 новых случаев заражения, общее число инфицированных достигло 420 294. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 37 и составило 8 398. В больницах в критическом состоянии находятся 2 539 пациентов. Выздоровели 356 542 человека. К настоящему времени тесты на коронавирус в Пакистане прошли 5,8 млн человек, или 2,6% населения.

По числу заразившихся Пакистан занимает 24-е место в мире.

Теги
ПакистанРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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