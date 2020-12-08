Около 770 добровольцев получили первый компонент вакцины "Вектора" от коронавируса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Примерно 770 человек получили первый компонент вакцины центра "Вектор" от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний. Все они чувствуют себя хорошо, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "Эпиваккорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для оценки уровня сформировавшегося после вакцинации иммунитета будут использованы тесты "Вектора", обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка вируса.

Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил, что препарат "Вектора" получил регистрационное удостоверение, став второй зарегистрированной отечественной вакциной от коронавируса. Клинические испытания прошли в июле - сентябре, разрешение на проведение пострегистрационного этапа исследований, в том числе среди добровольцев старше 60 лет, "Вектор" получил в середине ноября.