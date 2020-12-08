Власти Камчатки объявили 31 декабря выходным днем

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки решили сделать последний день 2020 года выходным в регионе. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор края Владимир Солодов.

"Принято решение о том, что 31 декабря мы будем объявлять нерабочим днем. Это позволит нашим жителям спокойно сосредоточиться на подготовке к празднику, завершить все необходимые организационные вопросы, купить продукты и все, что нужно для праздника и создания праздничной атмосферы", - сказал губернатор.

При этом уточняется, что 26 декабря - это суббота - будет на Камчатке рабочим днем.