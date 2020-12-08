Наталья Водянова будет вести тревел-шоу о России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сервис Premier в 2021 году запустит шоу "Русские каникулы", его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе платформы.

"Русские каникулы" - это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через Кавказские горы, а затем отправится на русский Север", - рассказали в пресс-службе.

Продюсером и шоураннером выступил журналист и писатель Михаил Зыгарь, сопродюсером - Нателла Крапивина, создательница шоу "Орел и решка".

"Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям "Обнаженные сердца", когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну", - цитирует пресс-служба Водянову.

Первые серии будут посвящены югу - Сочи, Адыгее, Пятигорску, Северной Осетии. Участники экспедиции едут не только путешествовать, но и знакомиться с местными обычаями. К примеру, создатели обещают рассказать о похищениях невест на Кавказе.

Во втором блоке сезона путешествие продолжится на Русском Севере. Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.