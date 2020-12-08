На Дворцовой площади в Петербурге установили живую ель к Новому Году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Живую новогоднюю ель установили на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Дерево высотой 25 м привезли ночью из деревни Хиттолово Всеволожского района Ленинградской области, сообщили ТАСС в городском комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

"Елку установили. В настоящее время продолжаются работы по коррекции кроны дерева. Елку будут украшать и работать с ней еще в течение 10 дней как минимум", - сказала собеседница агентства.

Как рассказали в пресс-службе комитета, ель росла у обочины дороги. В понедельник специалисты спилили дерево весом 12 тонн, затем уложили его на трал и отправили на временную стоянку переждать пробки. В ночь на 8 декабря главная ель города была доставлена на площадь. Возраст главной и самой высокой среди всех установленных елок в городе - около 100 лет.

Украшать новогоднюю ель начнут через сутки после установки, когда ветки примут естественное положение. Елка будет украшена в ретро-стиле, 20 декабря на ней зажгутся праздничные огни. Игрушки для главной елки города - шары, домики, снеговики, лошадки, конфеты, щелкунчики - расписывают вручную петербургские художники. Макушку ели увенчает пятиконечная звезда. Также на площади будут установлены декоративные композиции из группы невысоких живых елей с фотозонами.

За установку живой ели высказались большинство петербуржцев в ходе интернет-голосования, которое проводилось с 15 по 22 октября.