Адвокат заявил, что экспертиза о причинах смерти девушки в эфире блогера Reeflay еще идет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Окончательная причина смерти девушки, которая умерла в эфире блогера Стаса Решетняка (Reeflay) еще неизвестна, экспертиза не завершена. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Кулагин.

"У нас есть только справка о смерти, в ней нет исключительной информации, ее озвучивал представитель Следственного комитета. Более того, экспертиза еще идет, и окончательная причина смерти неизвестна", - сказал он.

Следственный комитет сообщал, что потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу.

Утром 2 декабря Решетняк из своего дома вел онлайн-трансляцию, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. Только когда они приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира. Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики.

4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года, адвокат это решение обжаловал. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Видеохостинг YouTube удалил записи трансляции блогера, а также его аккаунт. Ранее в пресс-службе Google сообщили ТАСС, что стрим не велся на YouTube. Там добавили, что контент блогера недопустим на YouTube.